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Билеты лоукостера «Победа» из зарубежных аэропортов подорожают на 40%
Сегодня в 10:55 Транспорт 0 92 Васильева Елена
Цена билетов лоукостера «Победа» из зарубежных аэропортов вырастет с начала зимней навигации 28 октября на €25, поскольку в нее будет включена стоимость регистрации пассажиров на стойках аэропортов. Об этом сообщает сегодня издание «Ведомости», ссылаясь на слова представителя авиакомпании Елены Селивановой.
Отмечается также, что включение в цену дополнительного сбора повлечет за собой рост стоимости и для тех пассажиров, кто ранее регистрировался на рейсы онлайн.
Селиванова сообщила, что рост стоимости авиабилетов вызван тем, что Мосгорсудом 8 октября был удовлетворен иск Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. Решением суда авиаперевозчику было запрещено взимать дополнительные €25 с пассажиров при регистрации на рейс на стойках аэропортов при вылете в РФ. Она добавила, что в России данный сбор уже включен в стоимость авиабилетов, а в зарубежных аэропортах за регистрацию на стойках авиакомпании платят отдельно.
Селиванова сказала: «Каждый иностранный аэропорт устанавливает свой размер платы за регистрацию на стойках, в среднем это составляет около €25». Она также добавила, что стоимость авиабилетов «Победы» составляла на международных рейсах прошлого зимнего сезона 4500 рублей в одну сторону. Таким образом, подорожание составит, в среднем, 40%, отметили «Ведомости».
Мосгорсуд посчитал противоречащим закону введение напрямую платы за регистрацию. В прокуратуре отметили, что, составляющая €25 плата может составлять более половины цены авиабилета. В свою очередь, авиакомпания сообщила о своем намерении оспорить данное судебное решение.
«Победа» является первым российским лоукостером, запущенным группой «Аэрофлот» в сентябре 2014 года.
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