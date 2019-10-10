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МВД заявляет о необходимости системы видеонаблюдения федерального уровня
23 октября в 13:39 Транспорт 0 228 Васильева Елена
Разработчики МВД указали на необходимость создания единой федеральной системы видеонаблюдения, а также информационной системы биометрического учета. Об этом рассказал в докладе в ходе выставки «Интерполитех-2019» ведущий научный сотрудник научно-производственного объединения «Специальная техника и связь» (СТИС) МВД РФ Геннадий Пучков.
Он сказал: «Проходит разработка и внедрение современных технологий больших данных, программных инструментов, позволяющих проводить анализ большего объема неструктурированных данных, широко применяя при этом возможности технологий искусственного интеллекта. Необходимо создание федеральной системы видеонаблюдения, создание федеральной информационной системы биометрических учетов, а также создание индивидуальных мониторинговых систем, позволяющих ввести контроль физического состояния полицейских».
Представитель СТИС МВД также отметил перспективу рассмотрения создания программного обеспечения, оперативно определяющего эмоционально-психическое состояние проверяемого гражданина.
Международная выставка «Интерполитех» проводится в Москве на ВДНХ. Ее работа завершится 25 октября.
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