Глава «Роснефти» засомневался в экологичности электромобилей

В рамках выступления на XII Евразийском экономическом форуме в Вероне глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что электромобили являются чистыми только для потребителей, а вот для окружающей среды и промышленности – нет. По его словам, углеродный след при производстве электрических двигателей больше на 20-60%, нежели след от производства бензиновых аналогов.



Г-н Сечин спрогнозировал рост стоимости электроэнергии в мире минимум на 30% при полном переходе на электродвигатели, пишут Банки.ру, и засомневался в способности возобновляемой энергетики обеспечить рост. Это означает, что придется использовать традиционную электроэнергетику, которая добывается посредством сжигания угля, что не является экологичным из-за выброса парниковых газов. Паче того, при изготовлении электродвигателей используются такие металлы, как литий, а его добыча также несет угрозу экологии.



Помимо этого, Игорь Сечин упомянул о двух нерешенных проблемах с электрокарами: стоимость аккумуляторов и их утилизация. По его мнению, двигатели внутреннего сгорания с каждым годом становятся все более эффективными, а нефтяные компании выпускают более чистое топливо, что увеличивает привлекательность автомобилей с топливными двигателями.