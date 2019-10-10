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Глава «Роснефти» засомневался в экологичности электромобилей
Сегодня в 16:06 Транспорт 0 135 Иван Тихонов
В рамках выступления на XII Евразийском экономическом форуме в Вероне глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что электромобили являются чистыми только для потребителей, а вот для окружающей среды и промышленности – нет. По его словам, углеродный след при производстве электрических двигателей больше на 20-60%, нежели след от производства бензиновых аналогов.
Г-н Сечин спрогнозировал рост стоимости электроэнергии в мире минимум на 30% при полном переходе на электродвигатели, пишут Банки.ру, и засомневался в способности возобновляемой энергетики обеспечить рост. Это означает, что придется использовать традиционную электроэнергетику, которая добывается посредством сжигания угля, что не является экологичным из-за выброса парниковых газов. Паче того, при изготовлении электродвигателей используются такие металлы, как литий, а его добыча также несет угрозу экологии.
Помимо этого, Игорь Сечин упомянул о двух нерешенных проблемах с электрокарами: стоимость аккумуляторов и их утилизация. По его мнению, двигатели внутреннего сгорания с каждым годом становятся все более эффективными, а нефтяные компании выпускают более чистое топливо, что увеличивает привлекательность автомобилей с топливными двигателями.
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