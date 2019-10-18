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В октябре российский авторынок продемонстрировал нисходящую динамику
Сегодня в 15:22 Транспорт 2 388 Иван Тихонов
Согласно статистическим данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в октябре текущего года отечественный авторынок (сегмент легковых и легких коммерческих автомобилей) «просел» на 5.2%. В общей сложности было реализовано 152 тысячи автомобилей. Аналитики констатируют, что в предыдущие два месяца рынок был более стабилен, а сокращение продаж составило 0.2% в сентябре и 1.3% в августе.
Реализация автомобилей отечественного производителя – лидера рынка – Lada в октябре сократилась на 6%; в общей сложности было продано 30.2 тысячи автомобилей данной марки. В перечень брендов, которые показали нисходящую динамику по продажам, вошли: VW – падение на 7% (9.3 тысячи проданных автомобилей), Toyota – падение на 6% (7.9 тысяч штук), Kia – падение на 4% (20.1 тысячи штук). А вот продажи Nissan упали сразу на 60% - до 2.8 тысячи машин, пишет «Ъ».
В то же время, как показывает статистика АЕБ, восходящую динамику продаж автомобилей в России в октябре удалось продемонстрировать таким брендам, как Renault – рост на 12%, Skoda – рост на 17%, Mercedes-Benz – рост на 15%, группа ГАЗ – рост на 20%. Наиболее впечатляющий результат показали китайские автомобили Haval: их было реализовано 1.5 тысячи единиц – прирост на 323%. Продажи машин марки Hyundai остались на уровне прошлого года в аналогичный период – более 15 тысяч штук.
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По Вашему мнению, почему авторынок «ушел в минус» в октябре?
- Да, в октябре падение российского авторынка усилилось (до -5%). И тут, на мой взгляд, два основных фактора. Во-первых, в начале прошлого месяца завершили свое действие программы господдержки ("Первый / Семейный автомобиль"), которые стимулировали рынок. Во-вторых, нужно понимать, что предыдущий месяц - сентябрь - закрывал 3-й квартал, а значит, производители для выполнения квартальных планов могли включить туда продажи машин, которые по факту произошли в октябре. А сейчас они их "вернули". Это нельзя утверждать со стопроцентной уверенностью, но если вспомнить итоги сентября, то там падение рынка было совсем незначительным (-0,2%). В любом случае, то, что авторынок находится "в минусе", вполне логично. Как показывает история его развития, обычно после двух - трех лет роста следует примерно такой же по продолжительности спад. Поскольку в 2017 - 2018 годах рынок рос, то теперь, судя по всему, настало время "катиться с горочки" - возможно, до 2021 или 2022 года.
По Вашему мнению, почему авторынок «ушел в минус» в октябре?
Отрицательная динамика октября связана с низкой покупательской способностью населения и невысокой активностью авторынка в целом. Кроме того, в сентябре дистрибуторы закрывали третий квартал, поэтому продажи в прошлом месяце были активнее и забрали на себя часть продаж октября.
До конца года объем рынка продолжит сокращаться, наш прогноз – 5-7% по итогам года. Снижение ключевой ставки ЦБ в следующем году сделает автокредиты доступнее. Это частично смягчит падение авторынка. Но без комплексных и масштабных программ господдержки рынок вряд ли покажет рост. Поскольку решения по запуску программ пока нет, давать прогнозы на следующий год или ожидать восстановления рынка еще рано.