В октябре российский авторынок продемонстрировал нисходящую динамику

Согласно статистическим данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в октябре текущего года отечественный авторынок (сегмент легковых и легких коммерческих автомобилей) «просел» на 5.2%. В общей сложности было реализовано 152 тысячи автомобилей. Аналитики констатируют, что в предыдущие два месяца рынок был более стабилен, а сокращение продаж составило 0.2% в сентябре и 1.3% в августе.



Реализация автомобилей отечественного производителя – лидера рынка – Lada в октябре сократилась на 6%; в общей сложности было продано 30.2 тысячи автомобилей данной марки. В перечень брендов, которые показали нисходящую динамику по продажам, вошли: VW – падение на 7% (9.3 тысячи проданных автомобилей), Toyota – падение на 6% (7.9 тысяч штук), Kia – падение на 4% (20.1 тысячи штук). А вот продажи Nissan упали сразу на 60% - до 2.8 тысячи машин, пишет «Ъ».



В то же время, как показывает статистика АЕБ, восходящую динамику продаж автомобилей в России в октябре удалось продемонстрировать таким брендам, как Renault – рост на 12%, Skoda – рост на 17%, Mercedes-Benz – рост на 15%, группа ГАЗ – рост на 20%. Наиболее впечатляющий результат показали китайские автомобили Haval: их было реализовано 1.5 тысячи единиц – прирост на 323%. Продажи машин марки Hyundai остались на уровне прошлого года в аналогичный период – более 15 тысяч штук.