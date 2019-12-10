Граждан порадуют новым сервисом электронного договора купли-продажи автомобилей

Заместитель главы Минкомсвязи Максим Паршин сообщил о совместной работе его ведомства с МВД по разработке бесплатного сервиса для покупки и продажи автомобилей. Новый электронный сервис будет работать на базе портала госуслуг и заключит в себе все данные об автомобиле. Предполагается, что информация о машине, покупателе и продавце будет передаваться в ГИБДД автоматически; после передачи гражданину нужно будет лишь приехать в подразделение ГИБДД для оформления регистрации автомобиля.



По словам г-на Паршина, новый электронный сервис даст возможность покупателям ознакомиться с актуальными и достоверными данными об автомобиле: историей (например, нахождение в розыске, в залоге, под ограничениями судебных приставов и т.д.) и параметрами, пишет «Ъ». После ознакомления гражданин – на первом этапе реализации проекта сервис будет доступен только физлицам – сможет оформить электронный договор купли-продажи, который заверяется простой электронной подписью через личный кабинет на портале госуслуг.



Действующая процедура купли-продажи автомобилей предусматривает «бумажное» решение вопроса. Ежегодно ГИБДД фиксирует многократные случаи неправильного заполнения документов. На фоне частых жалоб и обращений граждан Госавтоинспекция попросила Минкомсвязи разработать электронный сервис, который обеспечит безопасность сделки.