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Граждан порадуют новым сервисом электронного договора купли-продажи автомобилей

10 декабря в 15:42 Транспорт 2 430 Иван Тихонов
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Заместитель главы Минкомсвязи Максим Паршин сообщил о совместной работе его ведомства с МВД по разработке бесплатного сервиса для покупки и продажи автомобилей. Новый электронный сервис будет работать на базе портала госуслуг и заключит в себе все данные об автомобиле. Предполагается, что информация о машине, покупателе и продавце будет передаваться в ГИБДД автоматически; после передачи гражданину нужно будет лишь приехать в подразделение ГИБДД для оформления регистрации автомобиля.

По словам г-на Паршина, новый электронный сервис даст возможность покупателям ознакомиться с актуальными и достоверными данными об автомобиле: историей (например, нахождение в розыске, в залоге, под ограничениями судебных приставов и т.д.) и параметрами, пишет «Ъ». После ознакомления гражданин – на первом этапе реализации проекта сервис будет доступен только физлицам – сможет оформить электронный договор купли-продажи, который заверяется простой электронной подписью через личный кабинет на портале госуслуг.

Действующая процедура купли-продажи автомобилей предусматривает «бумажное» решение вопроса. Ежегодно ГИБДД фиксирует многократные случаи неправильного заполнения документов. На фоне частых жалоб и обращений граждан Госавтоинспекция попросила Минкомсвязи разработать электронный сервис, который обеспечит безопасность сделки.
Комментарии ЭКСПЕРТОВ
Авакян Константин (Руководитель проектов по бизнес-процессам ГК "АвтоСпецЦентр")

Как Вы оцениваете инициативу по запуску сервиса электронного договора купли-продажи автомобилей?

Данная инициатива будет положительно воспринята автомобилистами. Экономия времени, доступ к истории автомобиля, исключение человеческого фактора при заполнении данных (система просто не пропустит незаполненные поля), автоматическая подача договора купли-продажи в ГИБДД: все это существенные преимущества онлайн-сервиса, который может появиться в следующем году.

Но не стоит забывать о существующих на сегодняшний день недостатках электронного оформления договора купли-продажи. Отсутствие контроля за достоверностью суммы и проведением оплаты при покупке автомобиля онлайн, ответственности за технические сбои сервиса и информации от страховых компаний, а также возможность кибератак – минусы, устранение которых позволит создать удобный и современный сервис.

Юсупов Вадим (Заместитель гендиректора First Line Software)

Как Вы оцениваете инициативу по запуску сервиса электронного договора купли-продажи автомобилей?

- Своевременная и полезная практика расширения возможностей предоставления услуг населению в электронном виде. Эта как раз та услуга, которая будет востребована- давайте вспомним традиционные очереди и неудобства при оформлении сделок купли-продажи автомобилей. Как положительный пример можно привести услугу по оформлению замены прав через государственный портал, он пользуется большой популярностью у населения, хотя сначала были опасения, связанные с безопасностью. Конечно вопросам безопасности от мошенников должно быть уделено серьезное внимание и технический- инструментальный контроль самого автомобиля сейчас вряд ли можно отменить, но это дело времени. Вообще с развитием современных информационных технологий, например, технологий с использованием блокчейн-договора в электронном виде должны стать реальностью и рутиной.

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