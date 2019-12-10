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Правительство утвердило правила спецмаркировки автомобилей

19 декабря в 17:56 Транспорт 0 259 Иван Тихонов
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Правительство РФ законодательно обязало автовладельцев наносить специальную полицейскую маркировку на кузов автомобиля, если оригинальный VIN-номер или номера кузова были утрачены. Новое правило вступит в силу в следующем году.

Постановлением утверждено, что дополнительная маркировка должна содержать идентификационный номер, а ее нанесением должны заниматься органы по сертификации, а также аккредитованные испытательные лаборатории. Наносить идентификационный номер необходимо, если оригинальный номер поржавел или был подделан.

Идентификационный номер будет нанесен на элементы кузова автомобиля, которые до этого не демонтировали, рядом с местом оригинальной маркировки. После его размещения аккредитованная организация выдаст автовладельцу соответствующее свидетельство.
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