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Президент РФ запустил движение пассажирских поездов по Крымскому мосту
Сегодня в 17:19 Транспорт 0 117 Иван Тихонов
Сегодня, 23 декабря, президент РФ Владимир Путин дал старт железнодорожному движению по Крымскому мосту. Он проехал в кабине машиниста вместе с министром транспорта России Евгением Дитрихом.
«Это большое событие. (...) Важно не только, что после открытия автомобильного моста уже миллионы автомобилей проехали, и не то, что миллионы пассажиров будут перевезены уже в следующем году. (...) Важнее то, что вы своей работой, своим талантом, настойчивостью, целеустремленностью показали, что Россия в состоянии делать такие мирового уровня инфраструктурные проекты, ведь это самый большой мост не только в России по протяженности, но и в Европе», — передают слова главы государства РИА Новости.
Первый поезд, который пройдет по железнодорожной части Крымского моста, - «Таврия» - в 14.00 уже отправился из Санкт-Петербурга и прибудет до конечной станции, Севастополя, через 43.5 часа. С 24 декабря начнут курсировать поезда из Москвы до Симферополя и обратно; общее время в пути составит 33 часа.
Отмечается, что к началу следующего туристического сезона поезда на полуостров через Крымский мост планируется запустить еще из нескольких регионов РФ.
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