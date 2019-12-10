Правительство одобрило изменения правил проведения экзамена на водительские права

Глава кабмина Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил сдачи экзамена на водительские права. Документ предполагает, что уже с января 2020 года начнут действовать первые положения правил. Речь идет о снятии запрета на обучение вождению на магистралях.



Все ключевые изменений правил вступят в силу в октябре следующего года. Во-первых, длительность практического экзамена будет длиться 30 минут. При этом «город» будет объединен с «площадкой». После проверки азов вождения экзаменатор проверит навыки вождения ученика в городе. Заблаговременно узнать маршрут и «обкатать» его будет невозможно, поскольку обнародован будет лишь примерный перечень улиц, пишут РИА Новости. Во-вторых, документ уточняет сроки проведения «переэкзаменовки». Если ученик не пройдет тест с третьей попытки, то пересдать его он сможет не менее, чем через месяц (но не более 3х месяцев).



В-третьих, у потенциального водителя появится право на подачу заявления об аннуляции отрицательных результатов экзамена. В то же время ГИБДД сможет аннулировать положительный результат, если ученик предоставит фальшивые документы.