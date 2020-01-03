Новые поправки в ПДД о проверках ОСАГО вступили в силу

На официальном сайте правовой информации обнародовано постановление правительства, которое вводит поправки в правила дорожного движения в силу. Речь идет о перечне документов, которые водитель обязан предъявить сотруднику ГИБДД по требованию.



Так, нововведения предусматривают альтернативный способ предъявления полиса ОСАГО: как на бумажном носителе, так и в виде электронного документа. При этом сотрудник ГИБДД сможет запросить информацию в автоматизированной системе о факте заключения договора по обязательной «автогражданке».



Напомним, что соответствующие поправки были внесены в законодательство об ОСАГО в мае 2019 года, но не были включены в ПДД, что создавало правовую коллизию.