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Новые поправки в ПДД о проверках ОСАГО вступили в силу

2 января в 15:31 Транспорт 0 334 Иван Тихонов
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На официальном сайте правовой информации обнародовано постановление правительства, которое вводит поправки в правила дорожного движения в силу. Речь идет о перечне документов, которые водитель обязан предъявить сотруднику ГИБДД по требованию.

Так, нововведения предусматривают альтернативный способ предъявления полиса ОСАГО: как на бумажном носителе, так и в виде электронного документа. При этом сотрудник ГИБДД сможет запросить информацию в автоматизированной системе о факте заключения договора по обязательной «автогражданке».

Напомним, что соответствующие поправки были внесены в законодательство об ОСАГО в мае 2019 года, но не были включены в ПДД, что создавало правовую коллизию.
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