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Российская авиакомпания возглавила рейтинг самых пунктуальных авиакомпаний мира

3 января в 17:00 Транспорт 0 311 Иван Тихонов
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В 2019 году российский «Аэрофлот» был назван самой пунктуальной авиакомпанией мира. Согласно данным рейтинга аналитической компании Cirium, 86.7% вылетов у «Аэрофлота» были произведены вовремя.

Вторую строчку рейтинга самых пунктуальных авиакомпаний мира заняла японская All Nippon Airways, а третью строчку – американская Delta Air AirLines. У этих авиакомпаний по расписанию были произведены 86.3% и 85.7% вылетов соответственно.

В то же время международный терминал «Шереметьево» стал лидером рейтинга самых пунктуальных аэропортов мира в 2019 году. Согласно данным Cirium, 95.01% рейсов вылетели из аэропорта вовремя, сообщает Daily Mail. Вторую и третью строчку рейтинга заняли Guangzhou Baiyun International, где вовремя вылетели 92.52% рейсов и Shanghai Pudong International с 91.04% рейсов, которые отправились вовремя.
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