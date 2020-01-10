Российский авторынок ушел в минус

Специалисты Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) обнародовали анализ российского автомобильного рынка за 2019 год. Как выяснилось, в прошлом году сегмент «просел» на 2.3%. Более того, аналитики ожидают продолжения тенденций к сокращению рынка и в текущем, 2020 году: -2.1%.



В прошедшем году реализация легковых автомобилей и LCV в России упала на 2.3% - до 1.76 млн машин. Причем в декабре ушедшего года сегмент показал прирост на 2.3%, хотя до этого 8 месяцев подряд он демонстрировал снижение. Рост спроса аналитики АЕБ поясняют новостями о повышении утильсбора на 110% в сегменте легковых автомобилей, пишет «Ъ»; ввиду перспективы подорожания граждане охотнее приобретали средства передвижения.



По прогнозам специалистов АЕБ, по итогам 2020 года отечественный авторынок может сократиться до 1.72 млн проданных автомобилей. Это объясняется тем, что участники рынка достигли потолка возможностей в стимулировании спроса. Увеличить спрос поможет ряд мер, включая программы господдержки отрасли.



Что касается конкретных марок автомобилей, то Lada по итогам 2019 года продемонстрировала прирост продаж на 1%, продажи автомобилей Hyundai «вышли в ноль», Skoda показала прирост в 9%, ГАЗ – в 5%. Реализация автомобилей таких марок, как Kia, Toyota, VW и Nissan сократилась на 1%, 5%, 2% и 20% соответственно.