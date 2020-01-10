Российский авторынок ушел в минус

Специалисты Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) обнародовали анализ российского автомобильного рынка за 2019 год. Как выяснилось, в прошлом году сегмент «просел» на 2.3%. Более того, аналитики ожидают продолжения тенденций к сокращению рынка и в текущем, 2020 году: -2.1%.
В прошедшем году реализация легковых автомобилей и LCV в России упала на 2.3% - до 1.76 млн машин. Причем в декабре ушедшего года сегмент показал прирост на 2.3%, хотя до этого 8 месяцев подряд он демонстрировал снижение. Рост спроса аналитики АЕБ поясняют новостями о повышении утильсбора на 110% в сегменте легковых автомобилей, пишет «Ъ»; ввиду перспективы подорожания граждане охотнее приобретали средства передвижения.
По прогнозам специалистов АЕБ, по итогам 2020 года отечественный авторынок может сократиться до 1.72 млн проданных автомобилей. Это объясняется тем, что участники рынка достигли потолка возможностей в стимулировании спроса. Увеличить спрос поможет ряд мер, включая программы господдержки отрасли.
Что касается конкретных марок автомобилей, то Lada по итогам 2019 года продемонстрировала прирост продаж на 1%, продажи автомобилей Hyundai «вышли в ноль», Skoda показала прирост в 9%, ГАЗ – в 5%. Реализация автомобилей таких марок, как Kia, Toyota, VW и Nissan сократилась на 1%, 5%, 2% и 20% соответственно.
Как Вы оцениваете прогнозы АЕБ по авторынку в РФ на 2020 год? По Вашему мнению, какие факторы будут влиять на отрасль?
- Я считаю, что российский авторынок продолжит свое падение. Просто исторически его развитие происходит следующим образом: как правило, 2 - 3 года роста сменяются примерно таким же периодом падения. Теперь, по всей видимости, пришла пора "катиться с горочки". К тому же отложенный спрос, который сформировался за время кризиса и служил катализатором роста рынка в 2017 - 2018 годах, исчерпал себя. Цены на автомобили продолжают расти, а реальные доходы населения не растут. Или растут, но не для того, чтобы покупать столь дорогостоящие товары... Да, снова запущены программы господдержки, но их действие ограничено ценой автомобиля в 1 млн рублей. Соответственно, выбора у покупателей мало, да и в эту ценовую категорию не попадает сегмент SUV, который является крупнейшим на российском рынке. Поэтому мое мнение таково: в этом году падение авторынка немного усилится. Думаю, что оно будет в интервале минус 5 - 10%.
Как Вы оцениваете прогнозы АЕБ по авторынку в РФ на 2020 год? По Вашему мнению, какие факторы будут влиять на отрасль?
Мы прогнозируем сокращение рынка на 5% по итогам 2020 года. Но и для этого необходимы масштабные программы стимулирования спроса, охватывающий весь массовый сегмент рынка, иначе падение может быть больше.
На данный момент цены на автомобили выросли до 3% в зависимости от Бренда. Этот рост пока обеспечен инфляцией. Повышение ставок утилизационного сбора скажется на индексации цен на автомобили 2020 года выпуска ближе ко второму кварталу.
Нишевые импортные бренды, продажи которых измеряются несколькими тысячами автомобилей в год, вероятно, будут покидать российский рынок в ближайшей перспективе.