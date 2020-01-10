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«Яндекс.Такси» расширяет комплекс услуг
17 января в 15:34 Транспорт 0 184 Карина Мелова
У «Яндекс.Такси» появилась новая функция предварительного заказа автомобиля, на данном этапе доступная в семи городах России. В компании сообщили, что установлен интервал предзаказа от 30 минут до двух суток.
Как известно, новая опция действует для таких тарифов: «Эконом», «Комфорт», «Комфорт+» и Ultima «Яндекс.Такси» (авто премиального уровня Business, Premier и Elite). Для оформления предварительного заказа следует нажать в пожеланиях к заказу кнопку «Запланировать поездку» и выбрать необходимые дату и время. Незадолго до указанного времени начнется поиск машины. При оформлении предзаказа клиент узнает приблизительную стоимость поездки, точная сумма сообщается ему после подбора автомобиля. Порядок произведения оплаты и списания средств не изменится.
Представители агрегатора говорят о постепенном внедрении новой услуги. Первыми к реализации проекта присоединились Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Новосибирск, Казань, Краснодар и Екатеринбург.
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