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ГД рассмотрит предложение об увеличении финансирования льготных автокредитов на 5 млрд рублей
21 февраля в 16:44 Транспорт 2 221 Иван Тихонов
Размер финансирования программы по льготному автокредитованию в текущем году может быть увеличен с 5 млрд рублей до 10 млрд рублей. Соответствующие поправки в бюджет 2020 года внесли на рассмотрение нижней палаты парламента.
Согласно подсчетам Минпромторга, нынешних 5 млрд рублей, выделенных государством, хватит на реализацию более 50 тысяч новых автомобилей, пишет «Ъ». Увеличение финансирования призвано «подстегнуть» спрос. В 2015-2017 гг. на программу было выделено 10.5 млрд рублей; часть этих средств была направлена на субсидирование ставки.
Стоит напомнить, что в конце прошлого года правительство одобрило новый порядок доступа кредитных организаций к субсидированию ставки. Для потребителей и автоконцернов, задействованных в программе, условия не изменились: скидки для потребителей в размере 10%, а для жителей Дальнего Востока - в размере 25%. При этом максимальная стоимость реализуемого в рамках программы автомобиля сохраняется на уровне 1 млн рублей.
По словам экспертов, новый порядок размывает срок действия субсидии в разных банках. Так, по итогам конкурса каждый банк получил конкретный лимит финансирования, учитывая прогнозные расчеты стоимости реализованной техники на рубль субсидии.
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По Вашему мнению, как повлияет на спрос увеличение финансирования программы льготного кредитования государством?
- То, что государство увеличило финансирование программы льготного кредитования, можно только приветствовать. Но если реально смотреть на вещи, то переломить тренд падения на российском авторынке, скорее всего, не получится. Во-первых, условия программы остаются теми же - цена покупаемого автомобиля не должна превышать 1 млн рублей. А это значит, что под программу не попадают многие модели сегмента SUV, который является крупнейшим на рынке. По сути, у покупателей ограничен выбор - это LADA, Datsun, Chevrolet Niva и отдельные модели KIA, Hyundai, Renault, Volkswagen, Skoda. Во-вторых, в последние 10 лет падение рынка не было краткосрочным - на это уходил не один год. Поэтому в нынешних условиях стоит рассчитывать на то, что увеличение объемов финансирования госпрограмм поспособствует тому, чтобы рынок не упал еще сильнее. Таким образом, эксперты аналитического агентства "АВТОСТАТ" считают, что в 2020 году падение продаж новых легковых автомобилей в России может составить от 5% до 10%.
По Вашему мнению, как повлияет на спрос увеличение финансирования программы льготного кредитования государством?
В условиях сокращения продаж на авторынке государственная поддержка сможет создать небольшое увеличение спроса на автомобили. Программы господдержки уже показали свою эффективность. Господдержка будет способствовать более высокому спросу на автомобили локальной сборки, так как согласно условиям кредитования, стоимость приобретаемого транспортного средства не должна превышать 1 млн рублей. В эту ценовую категорию попадают, в основном, модели отечественного производства или импортных брендов с локализованным производством в России.
Стоимость автомобиля, доступного по программе льготного автокредитования, необходимо увеличить до 1,5 млн рублей. Это позволит расширить перечень авто, попадающих под условия программы, что будет стимулировать больший спрос. Автокредит с государственной субсидией имеет низкую ставку – 6,7% в 2020 году, что обеспечивает его привлекательность для потребителей.