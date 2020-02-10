ГД рассмотрит предложение об увеличении финансирования льготных автокредитов на 5 млрд рублей

Размер финансирования программы по льготному автокредитованию в текущем году может быть увеличен с 5 млрд рублей до 10 млрд рублей. Соответствующие поправки в бюджет 2020 года внесли на рассмотрение нижней палаты парламента.



Согласно подсчетам Минпромторга, нынешних 5 млрд рублей, выделенных государством, хватит на реализацию более 50 тысяч новых автомобилей, пишет «Ъ». Увеличение финансирования призвано «подстегнуть» спрос. В 2015-2017 гг. на программу было выделено 10.5 млрд рублей; часть этих средств была направлена на субсидирование ставки.



Стоит напомнить, что в конце прошлого года правительство одобрило новый порядок доступа кредитных организаций к субсидированию ставки. Для потребителей и автоконцернов, задействованных в программе, условия не изменились: скидки для потребителей в размере 10%, а для жителей Дальнего Востока - в размере 25%. При этом максимальная стоимость реализуемого в рамках программы автомобиля сохраняется на уровне 1 млн рублей.



По словам экспертов, новый порядок размывает срок действия субсидии в разных банках. Так, по итогам конкурса каждый банк получил конкретный лимит финансирования, учитывая прогнозные расчеты стоимости реализованной техники на рубль субсидии.