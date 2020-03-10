«Аэрофлот» сокращает количество рейсов в Европу и снижает цены на полеты за границу

С завтрашнего дня, 13 марта, авиакомпания «Аэрофлот» сокращает количество рейсов в Европу на фоне распространения коронавируса. Ранее дочерняя компания «Победа» приостановила рейсы в Италию из-за большого числа зараженных COVID-19.



Между тем, «Аэрофлот» объявил о снижении стоимости билетов на авиаперелеты за границу в среднем на 10%. Этот шаг в компании объяснили заботой о поддержании доступности авиаперевозок, пишет РБК. Уточним, что стоимость билетов на перелеты за границу номинируются в евро. Снижение номинированной в евро стоимости билетов на международные рейсы позволит компенсировать рост их рублевой стоимости, произошедший на фоне падения курса рубля.



Кроме того, снижение цен коснется и дочерней «Аэрофлоту» компании «Россия». Удешевлению подлежат билеты эконом-класса.