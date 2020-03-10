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С 20 марта Россия ограничивает авиаперевозки в ОАЭ, США и Великобританию
Сегодня в 16:52 Транспорт 0 131 Иван Тихонов
На сайте правительства обнародовано поручение премьер-министра Михаила Мишустина о введении временных ограничений на авиасообщение с ОАЭ, США и Великобританией. Ограничения, которые вступят в силу с полуночи 20 марта, связаны в распространением коронавируса и в целях его сдерживания.
Поручение касается пассажирских перевозок из РФ и в обратном направлении. Впрочем, исключением являются регулярные рейсы из столичного аэропорта Шереметьево в Нью-Йорк, Лондон и Абу-Даби, и обратно. Кроме того, исключение составят чартерные рейсы для вывоза граждан РФ из этих государств.
Напомним, ранее Россия уже ввела временные ограничения на авиасообщение с Китаем, странами Евросоюза, Ираном и Южной Кореей.
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