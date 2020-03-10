На дорогах Подмосковья устанавливается ограничение скорости 50 км/ч

В пятницу, 20 марта, сотрудники пресс-службы Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры МО поставили общественность в известность об установлении нового ограничения скорости на подмосковных дорогах регионального значения.



В частности, в сообщении приведена следующая цитата из заявления вице-губернатора Подмосковья Игоря Трескова: «После дополнительного обследования дорог совместно с областной ГИБДД принято решение о снижении скоростного режима с 60 до 50 км/ч на 448 участках региональных дорог в 36 муниципальных образованиях области. В апреле на участках установят соответствующие дорожные знаки и комплексы фотовидеофиксации. Новый скоростной режим вступит в силу 1 июня, нарушение которого будет фиксироваться согласно правилам дорожного движения».



В первую очередь дорожные службы займутся дорогами, пролегающими рядом с важными социальными объектами и жилыми домами. По словам представителей ведомства, нововведения, призванные повысить безопасность в Подмосковье, являются частью национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В минувшем году максимально допустимое значение скорости было снижено на 73 участках региональных дорог в 34 муниципалитетах.

По материалам ТАСС