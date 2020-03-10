Коронавирус «бьёт» по железной дороге

Российские железные дороги (РЖД) приняли решение об отмене курсирования ряда поездов дальнего следования внутри РФ по причине сокращения пассажиропотока на фоне распространения коронавируса. В компании добавили, что могут полностью не отменять курсирование поездов, а просто сократить их частоту.



«Часть поездов, которые не пользуются спросом в настоящий момент, временно не будут курсировать. Речь идет о поездах, у которых есть альтернатива на данном маршруте», — передают слова представителей пресс-службы РЖД РИА Новости.



Предполагается, что под отмену или сокращение попадет 31 поезд дочки РЖД «Федеральной пассажирской компании». Пассажирам предложат либо вернуть деньги за купленные билеты, либо приобрести билеты на маршруты на те же даты (или близкие с ними) на другие поезда.



Под сокращение попадут поезда, курсирующие между Челябинском и Омском, Самарой и Казанью, Москвой и Санкт-Петербургом, Пензой и Ряжском.