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Коронавирус нанес удар по автодилерам
Сегодня в 11:16 Транспорт 1 119 Иван Тихонов
Члены ассоциации «Российские автомобильные дилеры» направили письмо председателю Совфеда Валентине Матвиенко, в котором выразили свои опасения касательно будущего автодилеров в России. Поскольку автодилеры не попали в перечень пострадавших от кризиса отраслей, то сегмент столкнулся с проблемами, которые могут спровоцировать уход практически половины игроков с рынка.
В письме, в частности, профучастники указывают, что в апреле текущего года дилеры потеряли до 60% выручки, а государственная поддержка им не полагается. Президент ассоциации Олег Моисеев поясняет причины непопадания отрасли в список пострадавших формальными признаками, пишет «Ъ». Во-первых, это ОКВЭДы, имеющие классификаторы экономической деятельности более высокого уровня, нежели те, которые указаны в постановлении правительства о включении сегмента в перечень пострадавших.
Во-вторых, автодилеры не могут рассчитывать на поддержку государства, поскольку не подпадают под критерии МСП по объему выручки. Крупному бизнесу льготы не положены, но в ассоциации предлагают причислить автодилеров к среднему бизнесу, а не крупному.
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По Вашим прогнозам, насколько пострадают автодилеры от пандемии и целесообразно ли их включать в список пострадавших от кризиса?
Доходность московских автодилеров сократилась до 75% по итогам 2 месяцев. Оставшиеся 25% - это продажи финансовых продуктов и услуг (в основном страховые продукты), дистанционные продажи автомобилей, сервис, который заработал в мае и госконтракты. При этом дистанционные продажи составляют всего порядка 5-10% от нормального уровня продаж, это чисто символический результат.
Во время каждого кризиса рынок консолидируется. Автодилеры, которые имеют неудачно сбалансированный портфель брендов, или, например, только массовые бренды, находятся под угрозой. Крупные игроки будут частично или полностью поглощать более мелких.
Любые налоговые льготы и отсрочки платежей: сокращение налогов на имущество и на землю, снижение НДФЛ с 30% до 15% - в значительной мере помогут дилерам. Кроме того, нужно создать комфортные условия для банков, чтобы они могли кредитовать отрасль и реструктурировать текущие долги.
После заверения режима самоизоляции всем нам надо будет вместе работать над восстановлением экономики страны, поэтому меры поддержки отрасли должны быть комплексными и охватывать всех ее участников.