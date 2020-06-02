Коронавирус нанес удар по автодилерам

Члены ассоциации «Российские автомобильные дилеры» направили письмо председателю Совфеда Валентине Матвиенко, в котором выразили свои опасения касательно будущего автодилеров в России. Поскольку автодилеры не попали в перечень пострадавших от кризиса отраслей, то сегмент столкнулся с проблемами, которые могут спровоцировать уход практически половины игроков с рынка.



В письме, в частности, профучастники указывают, что в апреле текущего года дилеры потеряли до 60% выручки, а государственная поддержка им не полагается. Президент ассоциации Олег Моисеев поясняет причины непопадания отрасли в список пострадавших формальными признаками, пишет «Ъ». Во-первых, это ОКВЭДы, имеющие классификаторы экономической деятельности более высокого уровня, нежели те, которые указаны в постановлении правительства о включении сегмента в перечень пострадавших.



Во-вторых, автодилеры не могут рассчитывать на поддержку государства, поскольку не подпадают под критерии МСП по объему выручки. Крупному бизнесу льготы не положены, но в ассоциации предлагают причислить автодилеров к среднему бизнесу, а не крупному.