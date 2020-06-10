В Минэнергетики предлагают повысить субсидии на перевод автомобилей с бензина на газ

Министр энергетики Александр Новак направил вице-премьеру РФ Юрию Борисову письмо с предложением по повышению субсидирования расходов граждан и малого бизнеса по переводу автомобилей с бензина на газ. Профильный министр считает целесообразным повысить субсидирование из бюджета с нынешних 30% до 60%. Это позволит сэкономить 4-5 млрд рублей.



Г-н Новак в письме указывает, что дополнительных 30% на переоборудование будет выделено «Газпромом» за счет маркетинговых программ дочерней структуры «Газпром газомоторное топливо», пишет РБК. Таким образом, расходы автовладельцев на переоборудование составят всего лишь 10%.



По мнению главы Минэнерго, увеличение субсидирования позволит поддержать физлиц, малый бизнес и самозанятых граждан, для которых расходы на топливо являются социально чувствительной статьей в расходах на фоне пандемии коронавируса.



Ранее, в ноябре 2019 года, замминистра энергетики заявлял, что в период с 2020 по 2024 гг. правительство выделит на развитие газомоторной отрасли порядка 50 млрд рублей, напоминает РБК. Согласно проекту, ежегодно планируется выделять 3.5 млрд рублей на развитие газовых заправочных станций, а 700 млн рублей — на переоборудование автопарка. На первом этапе в программу вошли 27 регионов, где идет развитие инфраструктуры газозаправочных станций.