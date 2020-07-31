Росавиация сказала «нет» международным полетам до конца июля

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) разослало аэропортам и авиакомпаниям телеграмму, в которой говорится о продлении запрета на въезд в РФ иностранных граждан.



«До 23:59 по местному времени 31.07.2020 действует временное ограничение на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства», — цитируют текст телеграммы в РБК.



Таким образом, Росавиация продлила запрет на международные полеты до 1 августа на фоне пандемии коронавируса. Ранее в начале июня Росавиация предложила Роспотребнадзору, который регулирует снятие ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, частично открыть международное авиасообщение 15 июля.



«Ограничения на ввоз иностранных граждан действуют по 31.07 включительно. С ограничениями на вывоз из страны граждан Российской Федерации это не связано: с июня страну могут покидать лица с двойным гражданством, видом на жительство, а также по специальным категориям виз — на лечение и работу», — рассказал РБК представитель S7. Но для остальных российских граждан по-прежнему действуют ограничения на выезд.



26 июня министр транспорта РФ Евгений Дитрих заявил, что необходимо убедиться в безопасности авиаперевозок внутри страны, а после этого будет принято решение выпускать наших граждан « в бескрайние просторы мирового воздушного океана». Но пока РФ к этому не готова, указал министр.