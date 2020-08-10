Казахстан возобновит авиасообщение с Россией в следующий понедельник

Пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана сообщила о том, что 17 августа возобновится авиасообщение с Россией и еще 6 государствами.



«В соответствии с решением межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан от 11 августа 2020 года, с учетом рекомендаций Министерства здравоохранения Казахстана, уровня эпидемиологической обстановки, согласно карте Всемирной организации здравоохранения, с 17 августа 2020 года поэтапно возобновляются международные полеты в Объединенные Арабские Эмираты, Республику Беларусь, Германию, Нидерланды, Египет, Украину и Российскую Федерацию», - передает текст сообщения ТАСС.



Количество рейсов будет определено на основании действующих межправительственных соглашении о воздушном сообщении. Вдобавок, на число рейсов будет влиять показатель коммерческой загрузки судов на маршруте.



Стоит отметить, что власти Казахстана проработали вопрос возобновления пассажирских перевозок с учетом соблюдения санитарным норм с авиационными властями государств, с которыми планируется возобновление сообщения.