Быть или не быть транспортному налогу в РФ?

Член комитета ГД по контролю и регламенту Андрей Барышев выступил с инициативой отменить транспортный налог в России с 2021 года. Ключевая идея законопроекта - отменить «несправедливый» сбор, а выпадающие доходы бюджета возместить за счет сбора акциза на топливо, пишут РИА Новости.



Г-н Барышев подчеркнул, что идея популярна среди российских автовладельцев. Ее также ранее поддерживал глава государства Владимир Путин. По словам Барышева, отмена транспортного налога позволит избежать «избыточного налогообложения отдельных категорий граждан». Таким образом он предложил решить проблему неравномерного распределения ноши возмещения расходов на развитие дорожной инфраструктуры.



Помимо этого, новеда призвана простимулировать приобретение более экологичных автомобилей. Автор инициативы указал, что показатели собираемости транспортного налога «относительно невысоки».