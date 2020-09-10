Минтранс: бесплатно ездить не запретишь…

Минтранс разработал новую версию транспортной стратегии, предусматривающую предоставление россиянам через 15 лет возможности не платить за проезд в общественном транспортe (ист.: РБК).



Для того, чтобы это стало реальным, предлагается взимать плату за передвижение на личном автотранспорте по большей части дорожных полотен. Таким образом, начиная с 2025 года, платным станет проезд по дорогам регионального значения, а с 2035 года – и движение «всех категорий пользователей дорог», в том числе по дорожной сети городских агломераций.



По замыслу министерства, подобные меры будут развивать инфраструктуру общественного транспорта, включая внеуличный, увеличивать его финансовое обеспечение, оптимизировать функционирование интеллектуальной транспортной системы, уменьшать пользование личных авто и популяризировать передвижение на немоторизированном транспорте (например, на велосипедах и самокатах) в больших городах.