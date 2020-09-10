От 16 и старше: новая инициатива по снижению возрастного ценза на получение водительских прав

Депутат ГД Василий Власов направил письмо начальнику ГАИ МВД Михаилу Черникову с инициативой разрешить россиянам водить автомобиль с 16 лет. Парламентарий поясняет целесообразность внесения изменений о возрастном цензе в законодательство тем, что многие молодые люди в возрасте 16-17 лет переезжают в другие города, живут отдельно от родных и могут официально трудоустраиваться, а возможность водить автомобиль поможет им включиться в экономические процессы. Об этом сообщает RT.



«Прошу вас рассмотреть целесообразность внесения изменений в законодательство в части снижения возрастного ценза, необходимого для управления легковым автомобилем в России, до 16 лет», — говорится в обращении г-на Власова.



Вдобавок, депутат предлагает снизить возрастной порог, с которого можно начинать обучение для получения водительских прав категории «В», до 15 с половиной лет.



Между тем, на инициативу г-на Власова уже отреагировали коллеги по палате. В частности, глава комитета ГД по транспорту и строительству Евгений Москвичев негативно оценил предложение; по его мнению, не стоит губить новое поколение РФ на дорогах, пишут РИА Новости.