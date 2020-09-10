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Правительство расширило перечень стран, в которые можно будет летать уже на текущей неделе

Сегодня в 11:09 Транспорт 0 121 Иван Тихонов
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С 27 сентября текущего года россияне смогут летать уже в 11 стран. Распоряжение о возобновлении авиасообщения с 4 государствами – Казахстаном, Беларусью, Киргизией и Южной Кореей – подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Причем, в первые три страны можно улететь уже с сегодняшнего дня, а в Южную Корею – с 27 сентября.

«Гражданам указанных государств и тем, кто имеет там вид на жительство, разрешается въезд в Россию через воздушные пункты пропуска. Россияне в свою очередь также могут беспрепятственно улететь в любую из этих стран», — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

При этом в правительстве уточняют, что рейсы в указанные государства пока будут проводиться 1 раз в неделю с прилетом только в столицы – Нур-Султан, Минск, Бишкек и Сеул.

Напомним, авиасообщение с зарубежными государствами РФ приостановила в конце марта. С августа рейсы за рубеж начали возобновляться. Сейчас из России можно вылететь в Турцию, Египет, Великобританию, ОАЭ, Танзанию, Швейцарию и на Мальдивские острова.
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