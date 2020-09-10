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В Минпромторге спрогнозировали конъюнктуру автомобильного рынка по итогам года
Сегодня в 10:10 Транспорт 1 83 Иван Тихонов
Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что автомобильный рынок по итогам 2020 года сократится на 25-30%. Он добавил, что пандемия коронавирусной инфекции стала мощным стресс-тестом для сегмента, впрочем, ситуация сегодня не такая драматичная.
«Пандемия научила нас работать даже в очень жестких и сложных условиях. Но сегодня ситуация не столь драматична — она достаточно стабильна, что видно по показателям», — цитируют слова министра «Известия».
Г-н Мантуров подчеркнул, что государство сделало все, что возможно для поддержки отрасли. В частности, автопрому было выделено свыше 25 млрд рублей для стимулирования потребительского спроса, а с учетом целевых закупок отрасль получила более 35 млрд рублей. Такие меры позволили РФ занять второе место (по результатам августа) после Германии по авторынку.
«Конечно, мы выйдем с минусом к концу года в части автопрома. По рынку падение будет, думаю, около 25–30%, в производстве ситуация лучше за счет восстановительного тренда по заказам грузовых автомобилей, легкого коммерческого транспорта, автобусов. Производство автобусов загружено практически на 100% до конца нынешнего года. Это касается и производственных площадок «КамАЗа», и «Группы ГАЗ», — добавил г-н Мантуров.
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Как Вы оцениваете прогнозы Минпромторга по авторынку по итогам 2020 года?
С января по август продажи новых автомобилей сократились на 17% по сравнению с прошлым годом – до 880 тысяч единиц. Но ситуация на авторынке постепенно выравнивается, например, в июле был зафиксирован рекордный уровень продаж - 141,9 тысяч единиц и рост рынка по отношению к прошлому году.
На данный момент дефицит новых автомобилей на складах дилеров негативно отражается на показателях продаж. Однако прогнозы Минпромторга вполне реалистичны и говорят о том, что российский авторынок смог восстановиться после пандемии с не самыми большими потерями
– в апреле предполагалось, что рынок в 2020 году сократится на 48%. Сейчас мы прогнозируем сокращение продаж на 20-25% по итогам года. Однако в случае дальнейшего падения курса рубля или новой волны пандемии, прогнозы могут быть негативнее.
В случае, если второго периода изоляции, приостановки деятельности автоконцернов и дилеров удастся избежать, а также сохранится государственная поддержка отрасли, то 2020 год закончится для авторынка России с небольшими потерями.