В Минпромторге спрогнозировали конъюнктуру автомобильного рынка по итогам года

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что автомобильный рынок по итогам 2020 года сократится на 25-30%. Он добавил, что пандемия коронавирусной инфекции стала мощным стресс-тестом для сегмента, впрочем, ситуация сегодня не такая драматичная.



«Пандемия научила нас работать даже в очень жестких и сложных условиях. Но сегодня ситуация не столь драматична — она достаточно стабильна, что видно по показателям», — цитируют слова министра «Известия».



Г-н Мантуров подчеркнул, что государство сделало все, что возможно для поддержки отрасли. В частности, автопрому было выделено свыше 25 млрд рублей для стимулирования потребительского спроса, а с учетом целевых закупок отрасль получила более 35 млрд рублей. Такие меры позволили РФ занять второе место (по результатам августа) после Германии по авторынку.



«Конечно, мы выйдем с минусом к концу года в части автопрома. По рынку падение будет, думаю, около 25–30%, в производстве ситуация лучше за счет восстановительного тренда по заказам грузовых автомобилей, легкого коммерческого транспорта, автобусов. Производство автобусов загружено практически на 100% до конца нынешнего года. Это касается и производственных площадок «КамАЗа», и «Группы ГАЗ», — добавил г-н Мантуров.