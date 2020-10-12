Авиакомпаниям нужны дополнительные субсидии, дабы компенсировать убытки от пандемии

Глава Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимир Тасун направил письмо главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой выделить дополнительные субсидии для авиакомпаний. Речь идет о дополнительных 50 млрд рублей. В письме он поясняет, что профучастникам необходимо компенсировать убытки, понесенные из-за пандемии коронавирусной инфекции.



Источник РБК в одной из авиакомпаний пояснил, что скоро у авиакомпаний начнется низкий сезон, а без полного возобновления международного сообщения пассажиропоток упадет практически в два раза по сравнению с прошлым годом. Более того, убытки компаний превысят потери аналогичных периодов прошлых лет, что может привести к банкротствам.



Дабы избежать негативного сценария, АЭВТ просит предоставить им уже в 4 квартале текущего года 30 млрд рублей субсидий и порядка 20 млрд рублей субсидий – в 1 квартале 2021 года.



Паче того, многие компании несут убытки из-за отсутствия в их маршрутной сети рейсов в СНГ. По итогам первого полугодия нынешнего года российские авиакомпании получили убыток от продаж в размере 121 млрд рублей. С января также прекращает действовать льготная ставка на перелеты через Москву (НДС повысится с 10% до 20%), напоминает РБК, что грозит перевозчикам дополнительными расходами в 30 млрд рублей ежегодно.