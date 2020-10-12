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В «АвтоСпецЦентре» спрогнозировали ситуацию с продажами автомобилей в РФ на фоне пандемии

26 октября в 15:58 Транспорт 0 171 Иван Тихонов
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Материал подготовил Денис Петрунин, генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр»

С марта по сентябрь наблюдается рост цен практически на все марки автомобилей. Учитывая падение курса рубля, увеличение стоимости комплектующих и серьезные финансовые потери из-за пандемии, цены продолжат расти и дальше. Многие производители поменяли прайсы уже в сентябре, повысив стоимость в среднем на 6-10%. Ожидается, что к декабрю к цене на автомобили добавится еще 15-20%. Чтобы сэкономить, сейчас лучше присмотреться к имеющимся в наличии моделям. Из-за пандемии время ожидания поставок по предзаказу увеличено, поэтому к моменту получения есть вероятность изменения цены в большую сторону.

По опыту предыдущего кризисного периода повышение цен проходит плавно и занимает около года. Динамика роста зависит от обменного курса рубля и реальных доходов населения. По прогнозам падение авторынка продолжится и в 2021 году. Дополнительное давление на цены в следующем году окажет окончание соглашения о промсборке. Отказ от компенсации импортных пошлин больше всего скажется на производствах с высоким уровнем локализации. Наиболее безболезненно этот период пройдет для Toyota и калининградского предприятия «Автотор», где собирают BMW, Genesis, большинство моделей KIA и Hyundai.

После первой волны пандемии спрос стал значительно превышать предложение и дилеры решили отказаться от большинства скидок, чтобы восполнить убытки продажами по полной стоимости. Без изменений сейчас работает только система trade-in. Но не стоит забывать и про льготное кредитование, которое пока доступно покупателям на максимально выгодных условиях. Важно отметить, что после индексации цен большинство брендов не сможет удержать спрос на высоком уровне без предоставления специальных условий. Уже в начале следующего года мы увидим традиционные скидки на автомобили уходящего года.
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