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В «Автостате» подсчитали, сколько автомобилей было продано в РФ в январе-сентябре
Сегодня в 15:58 Транспорт 1 99 Иван Тихонов
Аналитическое агентство «Автостат» обнародовало статистику продаж автомобилей в РФ за девять месяцев текущего года. Так, в январе-сентябре было реализовано 1.1 млн легковых и легких коммерческих автомобилей. Такие показатели позволили России занять 11 место на мировом авторынке.
В исследовании «Автостата» отмечается, что крупнейшим автомобильным рынком в мире остается Китай; здесь в январе-сентябре было реализовано порядка 16.5 млн автомобилей. Вторую строчку по объемам продаж занимают США – 10.3 млн проданных автомобилей, а третью – Япония – 3.4 млн продаж.
В топ-10 мировых авторынков по итогам января-сентября 2020 года также вошли: Германия (продано 2.22 млн ед.), Индия (продано 1.78 млн ед.), Великобритания (продано 1.45 млн ед.), Франция (продано 1.44 млн ед.), Южная Корея (продано 1.36 млн ед.), Бразилия (продано 1.29 млн ед.) и Канада (продано 1.15 млн ед.).
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С какими результатами по продажам автомобилей российский авторынок войдет в 2021 год?
В сентябре 2020 года продажи новых автомобилей увеличились на 8%, за третий квартал – на 3%. Отложенный спрос, интерес к личному транспорту и вероятность повторного введения ограничений, а также падение рубля привели к ажиотажу в дилерских центрах.
Из брендов, представленных в дилерских центрах ГК «АвтоСпецЦентр» наилучшие показатели продаж за январь-сентябрь текущего года показали SKODA и HAVAL в массовом сегоменте, Porsche – в премиуме. Если говорить о моделях, то лидером продаж стал Volkswagen Polo, прибавив 5,8% к прошлогодним продажам, хороший результат и у SKODA RAPID – плюс 2,4%].
Прогнозы на конец года зависят от экономического и эпидемиологического положения в стране. Можно предположить три варианта развития событий: базовый сценарий – снижение продаж новых легковых автомобилей к концу 2020 года на 18% по сравнению с 2019 годом, оптимистичный - 15%, пессимистичный – 20%. Во многом итоги года будут зависеть от сроков и объемов поставки автомобилей на склады дилеров.