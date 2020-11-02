В «Автостате» подсчитали, сколько автомобилей было продано в РФ в январе-сентябре

Аналитическое агентство «Автостат» обнародовало статистику продаж автомобилей в РФ за девять месяцев текущего года. Так, в январе-сентябре было реализовано 1.1 млн легковых и легких коммерческих автомобилей. Такие показатели позволили России занять 11 место на мировом авторынке.



В исследовании «Автостата» отмечается, что крупнейшим автомобильным рынком в мире остается Китай; здесь в январе-сентябре было реализовано порядка 16.5 млн автомобилей. Вторую строчку по объемам продаж занимают США – 10.3 млн проданных автомобилей, а третью – Япония – 3.4 млн продаж.



В топ-10 мировых авторынков по итогам января-сентября 2020 года также вошли: Германия (продано 2.22 млн ед.), Индия (продано 1.78 млн ед.), Великобритания (продано 1.45 млн ед.), Франция (продано 1.44 млн ед.), Южная Корея (продано 1.36 млн ед.), Бразилия (продано 1.29 млн ед.) и Канада (продано 1.15 млн ед.).