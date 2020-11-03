Новые правила прохождения процедуры ТО: практическая сторона

Материал подготовил Игорь Серебряков, директор департамента послепродажного обслуживании ГК «АвтоСпецЦентр»



В целях контроля фактического проведения техосмотра видеофиксация была бы более эффективной, чем фото. Кадры автомобиля до и после прохождения процедуры могут быть одинаковы, только с разницей по времени, так как техосмотр не подразумевает проведение каких-либо работ. Однако, даже если фотофиксация добавит к стоимости процедуры как минимум 50%, то видеофиксация повлияет на цену еще сильнее. Кроме того, для хранения большого объёма видеоданных не предусмотрено места и отсутствует штат сотрудников, который взял бы на себя ответственность за просмотр.



Согласно Федеральному закону №207-ФЗ "О внесении изменений в статью 171 УК РФ" (Незаконное предпринимательство) неаккредитованные в РСА сервисные организации не имеют права проводить процедуру техосмотра и оформлять диагностическую карту. Такая деятельность подразумевает наказание в виде штрафа размером до 300 тысяч рублей или иного дохода, неаккредитованной компании за период до 2 лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо арестом на срок до 6 месяцев.



Технические станции должны подать заявление на аккредитацию по новым требованиям с 15 января 2021 года и впоследствии подтверждать ее раз в два года после проверки МВД и Российского союза автостраховщиков.



Для того чтобы получить разрешение на проведение техосмотром, необходимо соответствовать критериям технического оснащения помещения, в котором буде проходить процедура. Полный печень необходимой аппаратуры содержится в Приказе Минпромторга России от 25 мая 2017 года.