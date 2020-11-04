Рост авторынка и дефицит машин

Материал подготовил Денис Петрунин, генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр»



Весной автомобильные заводы во всем мире приостанавливали работу в связи с пандемией, после этого были плановые летние каникулы на производстве, что в совокупности со сложностями в международной логистике и доставке комплектующих, привело к образованию дефицита на автомобильном рынке. Поставки новых автомобилей ожидались в середине сентября, но эти сроки сдвинулись. Наиболее позитивная ситуация сейчас по корейским брендам и SKODA, где первые авто из новой партии пришли в конце сентября. По остальным локальным брендам поставки ожидаются в середине октября. По импортным брендам – вероятно уже после Нового года, если не будут введены новые ограничения.



Наилучшую динамику продаж демонстрируют китайские бренды - Haval (рост в сентябре на 21%), Changan (рост более чем в 3 раза) и FAW (на 73%). По-прежнему пользуются высоким спросом автомобили Lada, Kia, Hyundai, Renault и Volksawagen – увеличение продаж на 5-12%. Это объясняется тем, что на большинство моделей этих брендов цены остались на прежнем уровне или увеличились незначительно – на 20 000- 30 000 рублей. В отличии от представителей японского автопрома - Toyota, Nissan, Mitsubishi, - которые увеличили стоимость своих авто на 5%-10%.



Ажиотаж у дилеров продлится еще в октябре-ноябре 2020 года, в декабре спрос на новые авто будет снижаться. Отложенный спрос за период апрель-май уже исчерпан и сейчас трафик в дилерские центры привлекает нестабильность рубля и ожидающийся рост цен на автомобили. Несмотря на положительную динамику продаж в июле, августе и сентябре, по итогам года российский авторынок потеряет 15-20% объема. Также в случае повторения ситуации с пандемией, некоторые автопроизводители могут снова приостановить свою деятельность, в связи с чем дефицит новых авто может быть и в первом квартале 2021 года.



В сентябре из-за падения курса рубля 22 компании повысили цены на автомобили в России. Тем, кто рассматривает приобретение нового автомобиля, лучше оформить сделку осенью, так как к концу текущего года стоимость некоторых моделей может увеличиться на 8%-10%.