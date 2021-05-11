Кабмин отказал в бесплатном проезде детям младше 16 лет

Как известно, народные избранники, представляющие фракцию ЛДПР, представили проект закона о неоплачиваемом пользовании общественным транспортом детьми младше 16 лет, в ответ на который правительственная комиссия по законопроектной деятельности подготовила проект отрицательного отзыва на выдвинутую инициативу. Об этом, ссылаясь на документ, уведомляет агентство ТАСС.



Создатели документа акцентируют внимание на наложенном в текущем году запрете на высадку из общественного транспорта детей в возрасте до 16 лет, самостоятельно совершающих передвижение без билета и сопровождения взрослых.



«Отмечаем, что указанное изменение направлено прежде всего на обеспечение защиты и безопасности несовершеннолетних пассажиров, не имеющих возможности оплатить проезд, и не предполагает реализации данного права на постоянной основе», — гласит отзыв правительства. Помимо прочего, члены Кабинета министров указывают на несоблюдение Бюджетного кодекса РФ, выраженное в неопределенности в законопроекте по вопросу финансирования процесса воплощения идеи депутатов ЛДПР. В силу вышесказанного, российское правительство не поддержало законопроект в представленной редакции.