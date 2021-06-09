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Госавтоинспекция РФ выступила за установление порога скорости 30 км/ч внутри населенных пунктов

9 июня в 12:15 Транспорт 0 211 Карина Мелова
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Согласно информации, предоставленной руководителем Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрием Митрошиным, ГИБДД РФ выступает за снижение скорости на улицах городов с 60 до 30 километров в час при соблюдении индивидуального и обдуманного подхода для каждой отдельно взятой улицы (ист.: ТАСС).

Г-н Митрошин выразил такое мнение: «С точки зрения общих подходов, чем ниже скорость, тем ниже смертность. Можно вообще запретить дорожное движение и погибших не будет, если этой логике следовать, но, конечно, до абсурда не надо доводить. Поэтому, если объективно обосновывать снижение скорости до 30 км/ч, то почему нет, но опять же у нас все равняется через нештрафуемый порог, говорим 30, а в голове – 50 км/ч».

Кроме того, он добавил, что снижение скорости находится в компетенции органов исполнительной власти, ГИБДД лишь контролирует исполнение установленных требований. «Ограничения должны быть обоснованными и логичными, потому что если на скоростной магистрали со 130 км/ч сделать 30 км/ч, то понятно – это бред, и никто это не будет исполнять. Надо индивидуально смотреть каждую ситуацию. Нужна масштабная ревизия улично-дорожных сетей, то есть не просто ввести ограничения», – развил он свою мысль.
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