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МВД считает возможным исключить из процедуры техосмотра ТС ряд проверок

19 августа в 13:22 Транспорт 0 223 Карина Мелова
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Ссылаясь на протокол совещания в Министерстве экономического развития РФ, «Коммерсантъ» поделился информацией о том, что МВД инициировало исключение из процедуры техосмотра легковых авто ряд проверок.

В частности, в число инспекций, без которых, по мнению ведомства, можно обойтись, вошли проверка коррозии элементов тормозной системы, способности стеклоомывателя подавать жидкость в зону очистки стекла, наличия неисправностей тормозных трубопроводов, наличия аптечки, знака аварийной остановки и огнетушителя, трещин на лобовом стекле со стороны водителя, уровня шума, замера загрязняющих веществ в выхлопе, подтеков «рабочих жидкостей» из двигателя, мостов и коробки передач.

Таким образом, технический осмотр в полном объеме обязаны будут проходить лишь грузовые автомобили, автобусы и мотоциклы, при этом уменьшится нагрузка на операторов ТО. На данном этапе предложение МВД изучается профессиональным сообществом и не имеет конкретного изложения в виде законопроекта.

Напомним, в недавнем прошлом Минтранс принял решение повысить требования к фотографированию ТС на пунктах техосмотра, разработав соответствующий законопроект, нацеленный на борьбу с подделыванием фото мошенниками с целью заработка.
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