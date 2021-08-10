МВД считает возможным исключить из процедуры техосмотра ТС ряд проверок

Ссылаясь на протокол совещания в Министерстве экономического развития РФ, «Коммерсантъ» поделился информацией о том, что МВД инициировало исключение из процедуры техосмотра легковых авто ряд проверок.



В частности, в число инспекций, без которых, по мнению ведомства, можно обойтись, вошли проверка коррозии элементов тормозной системы, способности стеклоомывателя подавать жидкость в зону очистки стекла, наличия неисправностей тормозных трубопроводов, наличия аптечки, знака аварийной остановки и огнетушителя, трещин на лобовом стекле со стороны водителя, уровня шума, замера загрязняющих веществ в выхлопе, подтеков «рабочих жидкостей» из двигателя, мостов и коробки передач.



Таким образом, технический осмотр в полном объеме обязаны будут проходить лишь грузовые автомобили, автобусы и мотоциклы, при этом уменьшится нагрузка на операторов ТО. На данном этапе предложение МВД изучается профессиональным сообществом и не имеет конкретного изложения в виде законопроекта.



Напомним, в недавнем прошлом Минтранс принял решение повысить требования к фотографированию ТС на пунктах техосмотра, разработав соответствующий законопроект, нацеленный на борьбу с подделыванием фото мошенниками с целью заработка.