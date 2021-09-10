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QR-код вместо свидетельства о регистрации авто

9 сентября в 12:00 Транспорт 0 341 Карина Мелова
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Правительственный канал в мессенджере Telegram обнародовал информацию о том, что отныне существует возможность хранения свидетельства о регистрации автомобиля в мобильном приложении Минцифры «Госуслуги.Авто». При этом сотруднику Госавтоинспекции достаточно будет предъявить сгенерированный в приложении QR-код, отображающий все данные документа.

Так, сообщение гласит: «Теперь свидетельство о регистрации транспортного средства можно будет хранить в приложении «Госуслуги.Авто» и предъявлять инспектору ГИБДД в виде QR-кода на смартфоне. Приложение – совместный проект Минцифры и МВД – уже доступно в сторах». До конца 2021 г. все желающие смогут посредством приложения обжаловать назначенные им штрафы за нарушение правил дорожного движения. Ожидается, что со временем можно будет в приложении в цифровом виде хранить и полис ОСАГО.

В январе генерал-майор полиции, официальный представитель МВД Ирина Волк объявила проведение эксперимента со свидетельствами о регистрации ТС в электронном формате. В случае успеха проекта МВД начнет обсуждение перевода в электронный вид водительского удостоверения.
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