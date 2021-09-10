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Глава кабмина пролонгировал возможность ввоза авто из-за рубежа без ГЛОНАСС

13 сентября в 12:39 Транспорт 0 367 Карина Мелова
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Согласно уведомлению пресс-службы кабмина РФ, датируемому 13 сентября, председатель правительства Михаил Мишустин распорядился пролонгировать возможность оформлять импортируемые из-за границы авто без соблюдения требования устанавливать систему «ЭРА-ГЛОНАСС». Этим владельцы транспортных средств смогут пользоваться до 3 декабря 2022 г.

Так, представители правительства обнародовали следующую информацию: «Временный порядок распространяется на подержанные праворульные автомобили, приобретённые для личных нужд. Послаблением смогут воспользоваться автовладельцы, зарегистрированные на территории Дальневосточного федерального округа, а также те, кто планирует туда переехать на постоянное место жительства».

1 января 2017 г. в РФ вступила в силу законодательная норма, предписывающая оборудование всех регистрируемых в государстве ТС системой экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» с целью уменьшения числа ДТП и тяжести их последствий.

В дальневосточном регионе популярно вождение праворульных импортных автомобилей, в виду этого сейчас для его населения действует разрешение на ввоз одного праворульного ТС для личных нужд.
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