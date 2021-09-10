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Кабмин выступает за отмену технического осмотра авто в обязательном порядке

13 сентября в 14:14 Транспорт 0 371 Карина Мелова
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Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин выступает за проект закона, предусматривающий отмену технического осмотра авто в обязательном порядке (ист.: ТАСС).

В ходе предоставления вице-премьером Маратом Хуснуллиным отчета о продвижении законопроекта по отмене обязательного техосмотра для автомобилей премьер-министр заверил: «Правительство поддержит эту инициативу». Он полагает, что такой шаг избавит собственников ТС от необходимости выполнять во многих случаях нежелаемые и иногда не дающие ожидаемого результата действия.

«Практика показывает, что автолюбители сами активно следят за собственной безопасностью, и будет правильно дать им возможность лично контролировать состояние своей машины», – утверждает г-н Мишустин. В ответ на предложение «единороссов» отменить обязательный ТО авто глава кабмина заявил: «Это освободит владельцев автомобилей, мотоциклов от часто излишней, а главное, порой неэффективной процедуры».
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