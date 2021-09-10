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В ГД задумались о запрете для водителей с неснятой судимостью работать в службах такси

28 сентября в 14:26 Транспорт 0 265 Карина Мелова
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Электронная база данных Государственной думы обнародовала представленный к рассмотрению законопроект, содержащий запрет на работу водителями автобусов и такси для лиц, имеющих непогашенную (неснятую) судимость за лишение кого-либо жизни, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, разбой, грабеж, преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, преступления против общественной безопасности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества (ист.: «Ведомости»).

Помимо прочего, документом предлагается ограничить передвижение общественным и внеуличным транспортом лицами с неснятой или непогашенной судимостью, совершившими преступления против общественной безопасности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества.

Согласно пояснительной записке к документу, проект закона касается не только граждан Российской Федерации, но и трудовых мигрантов из Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении. Известно, что на данном этапе иностранные граждане с судимостью уже сталкиваются с трудностями при получении разрешения на работу и патента в области пассажирских перевозок.
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