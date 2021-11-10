Изменен скоростной режим на платных дорогах в зимний период

Компания «Автодор» объявила об уменьшении максимально дозволенной скорости движения на платных дорогах со 130 до 110 километров в час. Данная норма будет в силе до 15 апреля 2022 года.



«Скоростной режим меняется на 598 километрах, где в летний период водителям легковых автомобилей разрешено разгоняться до 130 км/ч. Это почти на всей протяженности трассы М-11 «Нева» от 58-го км в Московской области до Санкт-Петербурга, а также на 34 километрах обхода Новая Усмань на М-4 «Дон», – пояснили в компании.



По словам представителей «Автодора», изменения не коснулись участков, на которых ранее не разрешалось разгоняться больше 110 километров в час. При этом в неблагоприятных погодных условиях требуется соблюдать скоростной режим, позволяющий экстренно применить тормоз и увеличить расстояние до транспортного средства впереди (ист.: «Ведомости»).