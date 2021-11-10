Будущих водителей легковых авто будут учить по-новому

Союз автошкол России совместно с экспертным центром «Движение без опасности» рекомендуют внести изменения в программу обучения в автошколах на категорию «В» (ист.: «Известия»).



В частности, предлагается внедрить в обучение модульный принцип, предполагающий распределение теоретических занятий в зависимости от их темы по таким блокам: «Правила дорожного движения», «Основы законодательства в сфере дорожного движения», «Психофизиологические основы деятельности водителя», «Культура вождения и этика водителей» и «Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «В» как объектов управления». Каждый модуль будет завершаться экзаменом. Те, кто не сдаст его, получат шанс на пересдачу после прохождения дополнительных оплачиваемых часов обучения. Такие сведения предоставил СМИ эксперт группы учебно-методического обеспечения департамента профессионального обучения ДОСААФ России Андрей Степанов, выполняющий обязанности методиста рабочей группы по созданию новой программы.



Как уведомил «Известия» председатель правления Союза автошкол Москвы и Союза автошкол России Александр Ачкасов, его специалисты считают рациональным дополнить обучение тестами на «умение читать дорогу», состоящими из примерно 30-секундных видеороликов, изображающих распространенные ситуации на дороге.



По данным издания, 1 декабря Министерство просвещения РФ получит на изучение проект новой учебной программы для автошкол.