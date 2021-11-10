Минздрав подготовил изменения в правила получения медицинских справок для водителей

Ссылаясь на официальный документ Министерства здравоохранения РФ, «Коммерсантъ» уведомляет о намерении ведомства внести изменения в порядок выдачи медицинских справок, предполагающие сдачу дополнительных анализов водителями «с клиническими признаками наркологических расстройств».



Сообщается, что желающие стать обладателями водительского удостоверения из «групп риска» будут обязаны пройти исследования в лабораторных условиях независимо от результатов химико-токсикологического экспресс-теста.



Также врач может воспрепятствовать получению медсправки при выявлении минимум 3 признаков употребления наркотических веществ, таких как невменяемость, заторможенность, эмоциональная нестабильность, сонливое либо возбужденное состояние, учащенный либо замедленный пульс, тахикардия либо брадикардия, сужение либо расширение зрачков, бледность или сухость кожи, следы инъекций, тремор верхних конечностей.



Эти правила будут применяться и к водителям, получившим удостоверение по истечении срока лишения прав.



Эта идея вызвала одобрение у членов парламента. В то же время профессиональное сообщество подчеркивает важность недопущения случаев беззакония и коррупции.