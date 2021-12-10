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Прошел третье чтение закон об отмене обязательного техосмотра авто

Сегодня в 13:42 Транспорт 1 203 Карина Мелова
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Согласно информации, опубликованной 22 декабря веб-ресурсом Государственной думы РФ, закон об отмене обязательного техосмотра личного автотранспорта прошел III чтение в нижней палате парламента.

Проект закона освобождает от обязательного технического осмотра легковые авто и мототранспортные средства, которые собственники используют только в личных целях. Действие документа не распространяется на транспорт, используемый с целью перевозки пассажиров, и на личные автомобили, используемые в служебных целях. По поводу принятия законопроекта спикер ГД Вячеслав Володин сказал: «Это решение облегчит жизнь многим автовладельцам. Речь идет примерно о 50 млн транспортных средств». Павел Сигал, первый вице-президент «Опоры России», уверен, что бонусом данной инициативы станет экономия средств семейного бюджета и времени (ист.: «Известия»).

Техосмотр будет требоваться, когда у ТС будет меняться владелец, конструкция, основные агрегаты либо когда авто будет ставиться на учет.

Напомним, в ноябре кабинет министров утвердил законопроект «единороссов» об отмене обязательного техосмотра. По мнению председателя правительства Михаила Мишустина, автомобилистам следует лично следить за своей безопасностью и контролировать состояние своего транспортного средства.
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