Агрессоры на дорогах будут получать по заслугам

Члены пяти фракций – «единороссы» Владимир Васильев, Алексей Ткачев, Дмитрий Вяткин и Ирина Панькина, ЛДПРовцы Василий Власов и Ярослав Нилов, «справоросс» Олег Нилов и представитель партии «Новые люди» Владислав Даванков – разработали законопроект о введении уголовной ответственности за агрессивное вождение, который был принят ГД во II и III чтениях сразу.



Проект закона предусматривает внесение изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. В соответствии с документом, уголовно наказуемым является превышение установленного скоростного лимита на величину более 60 км/ч, выезд на «встречку» и на трамвайные пути встречного направления (кроме случаев объезда препятствия). Согласно законопроекту, к ответственности будут привлекаться водители, ранее подвергавшиеся административному наказанию и лишению удостоверения за подобные правонарушения. Новые правила не касаются нарушений, зафиксированных дорожными камерами.



Вышеуказанная ответственность предполагает наложение штрафа в размере 200 000–300 000 рублей, до 480 часов обязательных работ, принудительные работы на срок до 2 лет или лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет.