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В сентябре в России заработает «Паутина»

27 января в 15:43 Транспорт 0 177 Карина Мелова
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Предположительно, уже в сентябре текущего года во всех субъектах РФ заработает национальная система мониторинга дорожного движения и поиска автомобилей под названием «Паутина».

Ожидается, что система облегчит процесс обнаружения угнанных машин, а также водителей, самовольно покинувших место ДТП. Кроме того, «Паутина» будет на фото и видео фиксировать нарушения правил дорожного движения.

На данном этапе система испытывается в центральном регионе. ПО «Паутина» интегрирована с базой данных ГИБДД. Она выполняет анализ данных с современных камер фотовидеофиксации, которые распознают номера автомобилей (ист.: «Коммерсантъ»).
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