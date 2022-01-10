В сентябре в России заработает «Паутина»

Предположительно, уже в сентябре текущего года во всех субъектах РФ заработает национальная система мониторинга дорожного движения и поиска автомобилей под названием «Паутина».



Ожидается, что система облегчит процесс обнаружения угнанных машин, а также водителей, самовольно покинувших место ДТП. Кроме того, «Паутина» будет на фото и видео фиксировать нарушения правил дорожного движения.



На данном этапе система испытывается в центральном регионе. ПО «Паутина» интегрирована с базой данных ГИБДД. Она выполняет анализ данных с современных камер фотовидеофиксации, которые распознают номера автомобилей (ист.: «Коммерсантъ»).