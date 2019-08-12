Рождаемость в России выросла только в двух регионах за последние полгода

В России в период с января по июнь 2019 года рождаемость увеличилась только в Москве, на 5,9%, а также в Республике Карачаево-Черкесия, на 4,7%. Такие данные сегодня разместил на своем сайте Росстат.



По стране в целом за I полугодие текущего года рождаемость снизилась на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. За этот период в 2019 году родились около 720 тысяч человек, а в 2018 году - 783 тысячи человек. То есть, рождаемость снизилась на 63 тысячи человек.



Ведомство сообщает, что в I полугодии естественная убыль населения находилась на уровне 198,8 тыс. человек, а это на 34,7 тыс. больше, чем в тот же период 2018 года. В данных Росстата о социально-экономическом положении в РФ сказано: «В целом по стране в первом полугодии 2019 года число умерших превысило число родившихся в 1,3 раза (во втором полугодии 2018 года - в 1,2 раза), в 39 субъектах РФ это превышение составило 1,5-2,1 раза».



Министр труда и социальной защиты Максим Топилин ранее заявлял, что, скорее всего, уровень рождаемости в стране продолжит снижаться. По словам министра, на одну семью, по статистике, на данный момент приходится в среднем 1,6 ребенка, что, в целом, неплохо.