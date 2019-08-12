Главная > Туризм

Рождаемость в России выросла только в двух регионах за последние полгода

20 августа в 16:34 Туризм 0 140 Васильева Елена
1 Изображение

В России в период с января по июнь 2019 года рождаемость увеличилась только в Москве, на 5,9%, а также в Республике Карачаево-Черкесия, на 4,7%. Такие данные сегодня разместил на своем сайте Росстат.

По стране в целом за I полугодие текущего года рождаемость снизилась на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. За этот период в 2019 году родились около 720 тысяч человек, а в 2018 году - 783 тысячи человек. То есть, рождаемость снизилась на 63 тысячи человек.

Ведомство сообщает, что в I полугодии естественная убыль населения находилась на уровне 198,8 тыс. человек, а это на 34,7 тыс. больше, чем в тот же период 2018 года. В данных Росстата о социально-экономическом положении в РФ сказано: «В целом по стране в первом полугодии 2019 года число умерших превысило число родившихся в 1,3 раза (во втором полугодии 2018 года - в 1,2 раза), в 39 субъектах РФ это превышение составило 1,5-2,1 раза».

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин ранее заявлял, что, скорее всего, уровень рождаемости в стране продолжит снижаться. По словам министра, на одну семью, по статистике, на данный момент приходится в среднем 1,6 ребенка, что, в целом, неплохо.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Лавров: испытания нарушающих ДРСМД ракет готовились Соединенными Штатами как минимум с октября прошлого года

20 августа в 19:29 Внешняя политика

Путин: россияне справедливо жалуются на качество первичного звена здравоохранения

20 августа в 19:07 Медицина

Китай может сокрушить американских военных в Азии за считанные часы

20 августа в 18:50 Политика

Рябков: Вашингтон нагнетает военную напряженность

20 августа в 14:52 Внешняя политика
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Глобальная рецессия может наступить намного раньше, чем кто-либо думал Замглавы ЦИК РФ предлагает ввести ответственность для нарушивших закон при регистрации кандидатов До конца текущего года ожидается дальнейшее снижение ипотечных ставок Банками одобрены единичные заявки на получение ипотечных каникул «Ведомости»: Путин поддерживает позицию Совбеза относительно частот для 5G

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2019

Август

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 