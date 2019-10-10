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АТОР предупредила россиян о введении нового налога для туристов в Турции
29 октября в 16:27 Туризм 3 298 Иван Тихонов
Ассоциация туроператоров России (АТОР) оповестила о введении в Турции нового налога для туристов с 1 апреля 2020 года. Предполагается, что налог охватит все объекты размещения, т.е. так называемый «налог на проживание». Изначально платить по счетам будут сами отели, а уже в 2021 году налог будет вписан в контрактинг, а значит – бремя ляжет на туристов.
До конца следующего года ставка взноса составит 1% от общей стоимости всех оказанных услуг (цена размещения туристов, питание, бассейн, массажи, развлечения и пр.), а в 2021 году ставка повысится до 2%.
По данным АТОР, вне зависимости от введения нового налога, в грядущем году стоимость отдыха в турецких отелях увеличится приблизительно на 5-15%.
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По Вашему мнению, отразится ли на финансах туристов введение нового налога и повлияет ли это на спрос на отдых в Турции среди россиян?
Турция является ведущим туристическим направлением для россиян на протяжении десятилетий. В 2019 году цены на отдых в Турции выросли, но, тем не менее, количество отдыхающих существенно не изменилось. Это связано, прежде всего, с востребованностью турецкого турпродукта (система «всё включено», теплое море, хорошие пляжи, анимация). Возможность отдохнуть и «ни о чем не думать» - основной девиз отдыха в Турции, особенно для семей с детьми.
Незначительная часть россиян переориентировало свой отдых на некоторые европейские страны (Кипр, Греция), как раз из-за подорожания отдыха в Турции. Россияне, которые не отдыхали в Турции по личным мотивам, также не поменяют своих привычек.
На мой взгляд, введение нового налога, конечно, отразится на финансах туристов, однако существенно спрос на отдых в Турции среди россиян не изменится. Туристы из России могут уменьшить продолжительность туров, звездность отелей, дополнительные расходы во время отдыха, но спрос будет достаточно высокий.
По Вашему мнению, отразится ли на финансах туристов введение нового налога и повлияет ли это на спрос на отдых в Турции среди россиян?
Важно отметить, что новый сбор не является аналогом «туристического налога» или «налога на ночевку», действующего в странах Европы. При этом контрактные цены на 2020 год уже объявлены, большинство туроператоров уже выставили в продажу отели на лето будущего года. В связи с этим у ряда отельеров сейчас нет возможности добавить новый налог в уже утвержденные цены, такая возможность остается у тех, кто еще не выставил в продажу свои номера.
Однако на стоимость пакетных туров, скорее всего, этот налог не повлияет, так как оплата налогов на проживание оплачивается в отеле. Но из чего будет расчёт налога, сутки или проценты - сегодня информации нет, как и официальной информации для турагентств от туроператоров об этом налоге.
В целом, введение налогов на курортных направлениях однозначно снижает туристический поток. Можно ожидать, что уже будущим летом цены на отели в Турции прибавят в цене от 5 до 15%.
Таким образом, в условиях нестабильной экономики и сильной привязки к американскому доллару, многие россияне просто не смогут позволить себе останавливаться в турецких отелях. Российские туристы ежегодно копят деньги на свой отдых, и, скорее всего, данные накопления придется существенно увеличить, либо сменить приоритеты в пляжном отдыхе на такие страны как: Кипр и Болгария.
В то же время, для государства это отличная возможность для развития внутреннего туризма.