АТОР предупредила россиян о введении нового налога для туристов в Турции

Ассоциация туроператоров России (АТОР) оповестила о введении в Турции нового налога для туристов с 1 апреля 2020 года. Предполагается, что налог охватит все объекты размещения, т.е. так называемый «налог на проживание». Изначально платить по счетам будут сами отели, а уже в 2021 году налог будет вписан в контрактинг, а значит – бремя ляжет на туристов.



До конца следующего года ставка взноса составит 1% от общей стоимости всех оказанных услуг (цена размещения туристов, питание, бассейн, массажи, развлечения и пр.), а в 2021 году ставка повысится до 2%.



По данным АТОР, вне зависимости от введения нового налога, в грядущем году стоимость отдыха в турецких отелях увеличится приблизительно на 5-15%.