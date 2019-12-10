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Кабмин утвердил законопроект о едином реестре турагентов

26 декабря в 16:34 Туризм 0 161 Иван Тихонов
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Правительство утвердило законопроект о введении единого федерального реестра турагентов. Предполагается, что сведения о турагенте в реестр будут вносить туроператоры путем заполнения электронных форм в личном кабинете.

При досрочном прекращении сотрудничества с турагентом или изменении договора туроператор обязан указать это в едином реестре в срок до 3х рабочих дней с момента наступления изменений. Наличие записи в реестре будет свидетельствовать о легитимности деятельности турагента и правомерности оказания туруслуг.

Согласно документу, реестр будет запущен с 1 января 2022 года.

Кабмин также одобрил законопроект, предполагающий введение административной ответственности для турагентов, которые работают без договора с туроператором, а также для лиц, осуществляющих деятельность турагента, отсутствующих в Едином федеральном реестре турагентов.

В правительстве отмечают, что инициативы направлены на повышение защиты интересов потребителей туристских услуг, а также создание прозрачного рынка турагентской деятельности.
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