«Аэрофлот» предложил пассажирам воспользоваться новыми маршрутами в ОАЭ и Иран

Учитывая случившуюся в Тегеране авиакатастрофу, вскоре после трагедии Росавиация направила авиаперевозчикам РФ телеграмму, посоветовав рассмотреть вариант создания альтернатив для рейсов в Дубай и Тегеран.



Как известно на данном этапе, «Аэрофлот» и ее дочерняя компания «Победа» последовали рекомендациям и ждут официального ответа Федерального агентства воздушного транспорта. Пресс-центр «Аэрофлота» сообщает: «Компания находится в постоянном контакте с авиационными властями Ирана и ОАЭ и готова принять неотложные меры по обеспечению безопасности полетов. «Аэрофлот» вместе с МИД России и другими ведомствами внимательно следит за развитием ситуации».



Утром 8 января воздушное судно Boeing 737-800 компании МАУ потерпело крушение, едва совершив взлет в аэропорту Тегерана. В результате трагедии погибли все находившиеся на борту (всего 176 человек).



Каждый день самолеты «Аэрофлота» совершают 4 рейса «Москва-Дубай-Москва». Кроме того, данные авиалинии четыре раза в неделю перевозят пассажиров по маршруту Москва-Тегеран-Москва.