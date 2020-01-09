Главная > Туризм

«Аэрофлот» предложил пассажирам воспользоваться новыми маршрутами в ОАЭ и Иран

8 января в 19:56 Туризм 0 534 Карина Мелова
1 Изображение

Учитывая случившуюся в Тегеране авиакатастрофу, вскоре после трагедии Росавиация направила авиаперевозчикам РФ телеграмму, посоветовав рассмотреть вариант создания альтернатив для рейсов в Дубай и Тегеран.

Как известно на данном этапе, «Аэрофлот» и ее дочерняя компания «Победа» последовали рекомендациям и ждут официального ответа Федерального агентства воздушного транспорта. Пресс-центр «Аэрофлота» сообщает: «Компания находится в постоянном контакте с авиационными властями Ирана и ОАЭ и готова принять неотложные меры по обеспечению безопасности полетов. «Аэрофлот» вместе с МИД России и другими ведомствами внимательно следит за развитием ситуации».

Утром 8 января воздушное судно Boeing 737-800 компании МАУ потерпело крушение, едва совершив взлет в аэропорту Тегерана. В результате трагедии погибли все находившиеся на борту (всего 176 человек).

Каждый день самолеты «Аэрофлота» совершают 4 рейса «Москва-Дубай-Москва». Кроме того, данные авиалинии четыре раза в неделю перевозят пассажиров по маршруту Москва-Тегеран-Москва.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Наркотикам бой!

9 января в 15:28 Право

Сергей Лавров готовится ответить на все вопросы представителей СМИ

9 января в 14:40 Политика

Какие объекты имущества РФ будут подвержены приватизации в 2020–2022 гг.?

9 января в 13:56 Экономика

Отдыхать хорошо, а хорошо отдыхать еще лучше!

9 января в 13:09 Государство
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Российская авиакомпания возглавила рейтинг самых пунктуальных авиакомпаний мира РФ прекратила поставки нефти на белорусские НПЗ «Аэрофлот» предложил пассажирам воспользоваться новыми маршрутами в ОАЭ и Иран «Турецкий поток» стартовал Установлен новый порядок поверки счетчиков

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2020

Январь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Top.Mail.Ru