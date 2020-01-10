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Крымский мост самолетам не помеха!

Сегодня в 12:14 Туризм 0 21 Карина Мелова
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В понедельник сотрудники пресс-службы аэропорта г. Симферополя уведомили СМИ о том, что, несмотря на открытие железнодорожного полотна Крымского моста, пассажиропоток остался прежним, если сравнивать с прошлогодними показателями. Так, на протяжении новогодних праздников услугами аэропорта воспользовались 101 тыс. человек.

Официальный запуск железнодорожной линии транспортного перехода через Керченский пролив состоялся 23 декабря прошлого года, а первый поезд «Таврия» отправился в путь в ночь на 25 декабря и доставил пассажиров в Севастополь в 09:21 МСК. Ожидается, что рейсы из Санкт-Петербурга и из Москвы в Севастополь будут выполняться в течение всего года. Кроме того, существует вероятность добавления дополнительных поездов в летний период.

Как известно, на новогодние праздники в Крым летали воздушные суда 12 авиалиний. Были добавлены такие направления, как Пермь, Ижевск и Уфа, а также авиакомпании выделили больше рейсов в Москву и Новосибирск. 5 января аэропорт Симферополя обслужил наибольшее за новогодние каникулы число пассажиров – 10210 человек.
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