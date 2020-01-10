Преждевременно вернувшиеся из проводимого в Китае отпуска туристы получат компенсационные выплаты

Туристы из РФ, которым пришлось вернуться из проводимого в Китае отпуска ранее изначально назначенного срока в связи со вспышкой коронавируса, могут рассчитывать на компенсационные выплаты за оставшиеся дни отдыха. Об этом свидетельствует агентство ТАСС, ссылаясь на вице-президента Ассоциации туроператоров России Дмитрия Горина.



Кроме того, господин Горин рекомендует путешественникам воспользоваться шансом покинуть Китай досрочным рейсом в случае предоставления туроператором такой возможности. На данном этапе организации, занимающиеся комплектацией туров, не собираются централизованно эвакуировать отдыхающих с острова Хайнань. Они приостановили завозные чартеры, однако вывозные рейсы совершаются по плану. При этом досрочный вылет возможен по запросу туристов. Гражданам России посоветовали не выходить за пределы отелей, а также не посещать экскурсии и места скопления большого количества людей.



В пятницу Федеральное агентство по туризму порекомендовало приостановить продажу туров в Китай до приведения в норму эпидемиологической ситуации.